تداول فيديو "دهس مرتين واعتداء حتى الوفاة" في السعودية.. والشرطة ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقبت الشرطة في العاصمة السعودية، الرياض، على تداول فيديو بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام شخص بداخل سيارة بيضاء اللون بدهس شخص مرتين والاعتداء عليه حتى وفاته.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، قوله: "إشارة إلى مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص اعتدى على آخر بدهسه عمدا والاعتداء عليه بعد ذلك ودهسة مرة اخرى ما تسبب في وفاته- رحمه الله -، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هوية الجاني والقبض عليه.."

وتابع المتحدث باسم شرطة الرياض أن الجاني "مواطن في العقد الرابع من العمر".

وفي التفاصيل، ذكر المتحدث باسم الشرطة أن "إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى أن الجاني ترصد للمجني عليه نتيجة خلاف بينهما، وأنه تحت تأثير المسكر أثناء ارتكابه الجريمة، وضبط في مركبته مادة مسكرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة".