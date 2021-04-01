دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على تغريدة نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية والتي قالت فيها إن الداخلية القطرية "تطلب من النساء القطريات غير المتزوّجات دون سن 25 عاما أن يحصلن على إذن وليّ أمرهنّ للسفر إلى الخارج. حتى أنه في 2020 تم إيقاف نساء قطريات فوق 25 للتأكد من إذن الوليّ".

اختلف أو أتفق مع دولة قطر لكني بالتأكيد على يقين بأن هذه المنظمات المشبوهة ليس هدفها الحقوق بل هدفها استهداف بنات العرب وخاصة أهل الخليج وهي رسالة لجميع العرب بأن ابتزاز هذه المنظمات قائم على الجميع، في النهاية الله يحفظ بناتنا وبنات أهلنا في قطر والخليج والعرب والمسلمين كافة https://t.co/451DFOk84i

وقال الأمير السعودي في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "اختلف أو أتفق مع دولة قطر لكني بالتأكيد على يقين بأن هذه المنظمات المشبوهة ليس هدفها الحقوق بل هدفها استهداف بنات العرب وخاصة أهل الخليج وهي رسالة لجميع العرب بأن ابتزاز هذه المنظمات قائم على الجميع، في النهاية الله يحفظ بناتنا وبنات أهلنا في قطر والخليج والعرب والمسلمين كافة".

وكانت هيومن رايتس ووتش قد نشرت تقريرا في الـ29 من مارس/ آذار الماضي انتقدت فيه وضع النساء القطريات تحت نظام ولاية الرجل، بعنوان "قطر: نظام ولاية الرجل يقيّد حقوق النساء بشدّة".

ويذكر أن الشيخة القطرية، مريم آل ثاني قد عقبت في تغريدات على التقرير قائلة: ""أنا امرأة قطرية، في طاعة ’ولي الأمر‘ فيما لا يتعارض مع دين الله، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا ما نص عليه ديننا ’عقيدتنا‘ والتي عليكم احترامها! نحن متقبلون الوضع، فما الذي يزعجكم؟ هل تسمحون لنا بالتدخل في معتقداتكم أم حينها سوف تدرجونها ضمن ’انتهاكات حقوق الإنسان‘؟"

وفي تغريدة منفصلة قالت الشيخة القطرية: "منظمة مدفوعة الأجر، وأجندتها مكشوفة منذ وقت بعيد! نحمد الله أن كل ما في استطاعتكم "تقارير" لا تغني ولا تسمن من جوع! ولا تعنينا في شيء ولن تغير فينا شيء! نحن أقوى من تقاريركم التي لن تزعزع ثوابت ديننا ومجتمعنا بإذن الله!".