بعد تحرير السفينة الجانحة.. المشكلة لم تنته بعد في قناة السويس

وسط تحميد وتكبير.. شاهد الاحتفالات بعد تعويم الجزء الخلفي من السفينة العالقة في قناة السويس

كيف تم تحريك جزء من السفينة العالقة في قناة السويس؟

كل ما قد تود أن تعرفه عن تحرير جزء من السفينة العالقة في قناة السويس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدّر رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن تصل التعويضات المحتمل أن تحصل عليها مصر من الشركة المالكة لسفينة "ايفر غيفن" العملاقة بأكثر من مليار دولار، بحسب تصريحاته مع قناة "صدى البلد" المصرية.

وقال ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج المذاع عبر "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن "هذا حق دولة، إن شاء الله هنوصل لمليار وشوية (تعويضات)"، إلا أنه بحث ذلك سيتم بعد انتهاء التحقيقات في الحادث.

وأشار ربيع إلى أن هذه التعويضات تشمل توقف تعطل حركة الملاحة في قناة السويس، التي تدر إيرادات يومية لمصر تقدر بـ14 مليون دولار.

وأضاف ربيع أن هيئة القناة ستقوم بحساب تكاليف عمل المعدات والتلفيات والعاملين بالقناة على مدار 6 أيام من أجل تعويم السفينة.

وأكد ربيع: "ده حق البلد، مش هنفرط في مليم، الكراكات وكل ده بيشتغل بالساعة، الناس اللى تعبت دي عشان البلد، دول مش برضو لهم حساب... خرجنا المركب بسلام... التعب والدخل اليومي (للقناة الذي توقف)، مش هنفوت حق البلد... طلعنا المركب سليمة".

ولفت رئيس هيئة قناة السويس أن التحقيقات بشأن حادث جنوح السفينة بدأت يوم الأربعاء بمشاركة لجنة تتألف من 5 إلى 6 أفراد، أغلبهم من الهيئة، إضافة إلى استشاري من خارج البلاد سيكون معنيًا بتقدير حجم التعويضات.

وقال ربيع إن السفينة لن تغادر مصر قبل انتهاء التحقيق، وإذا وقعت الشركة المالكة اتفاقا على سداد التعويضات سينتهي الأمر في غضون يومين أو ثلاثة أيام. وفي حال رفضت الشركة ذلك فإن الأمر سيتحول إلى دعوى مدنية أمام القضاء.

وذكر ربيع أن السفينة "عليها بضاعة 3 مليار ونصف دولار... احنا أنقذناهم من أشياء كثيرة"، فيما أكد أن الشركة أبدت تعاونها مع هيئة القناة إبان أزمة جنوح السفينة وأرسلت شركة SMIT الهولندية للإنقاذ للمساهمة في تعويم السفينة.