بعد تداول فيديو دهس أحد المارة.. مرور السعودية تنشر صورة للسيارة بعد ضبطها

الشرق الأوسط
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صورة نشرتها المرور السعودية
Credit: @eMoroor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام قائد مركبة بدهس شخص قبل الفرار من موقع الحادث في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت صفحة المرور في السعودية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورتين الأول من مقطع الفيديو المتداول لعملية الدهس والثانية للسيارة البيضاء التي حجزت بعد ضبط قائدها.

وقالت المرور السعودي في تعليق على الصورتين: "مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي هرب من موقع الحادث بعد دهسِه أحد المارة في تاريخ ١٤٤٢/٨/٥ هـ، وقد تم استكمال إجراءات الحادث وإحالته للنيابة العامة".

من جهتها أعادت إمارة منطقة مكة نشر صورة الحادث على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة: "مرور جدة: ضبط قائد المركبة الذي هرب من موقع الحادث بعد دهسِه أحد المارة في تاريخ ١٤٤٢/٨/٥ هـ.. تم استكمال إجراءات الحادث وإحالته للنيابة العامة".

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