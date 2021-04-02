دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام قائد مركبة بدهس شخص قبل الفرار من موقع الحادث في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي هرب من موقع الحادث بعد دهسِه أحد المارة في تاريخ ١٤٤٢/٨/٥ هـ، وقد تم استكمال إجراءات الحادث وإحالته للنيابة العامة. #المرور_السعودي https://t.co/sXBXaSXUf2

ونشرت صفحة المرور في السعودية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورتين الأول من مقطع الفيديو المتداول لعملية الدهس والثانية للسيارة البيضاء التي حجزت بعد ضبط قائدها.

وقالت المرور السعودي في تعليق على الصورتين: "مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي هرب من موقع الحادث بعد دهسِه أحد المارة في تاريخ ١٤٤٢/٨/٥ هـ، وقد تم استكمال إجراءات الحادث وإحالته للنيابة العامة".

#مرور_جدة: ضبط قائد المركبة الذي هرب من موقع الحادث بعد دهسِه أحد المارة في تاريخ ١٤٤٢/٨/٥ هـ ..تم استكمال إجراءات الحادث وإحالته لـ #النيابة_العامة. https://t.co/1VJTJ4QePH

من جهتها أعادت إمارة منطقة مكة نشر صورة الحادث على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة: "مرور جدة: ضبط قائد المركبة الذي هرب من موقع الحادث بعد دهسِه أحد المارة في تاريخ ١٤٤٢/٨/٥ هـ.. تم استكمال إجراءات الحادث وإحالته للنيابة العامة".