دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، ترديد أحد الأشخاص عبارات مؤيدة لتنظيم داعش بالحرم المكي.

ورفض السديس، في بيان نشرته رئاسة شؤون الحرمين، "ما حدث في المسجد الحرام من ترديد الشعارات العنصرية ورفع الهتافات" .

وقال السديس إن "استخدام العبارات المتشددة العنصرية الخارجة عن المذهب الإسلامي الوسطي الصحيح في مسجد الله المحرم أمر عظيم فلم يرعى فيها حرمة المكان ولم يقدس حرمته... فلا ينبغي لهذا المكان إلا لعبادة الله وتعظيم بيته وقد توعد الله من أراد به الفساد والإلحاد".

وتأتي تصريحات السديس بعد أعلنت شرطة منطقة مكة اعتقال الشخص الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يسير في الحرم المكي، مُرددًا عبارات تؤيد تنظيم داعش، بعد ضجة على الشبكات الاجتماعية.