الوليد بن طلال يثير تفاعلا بصورة "الفرس خارج المعادلة"

ماذا حققت استثمارات الأمير الوليد بن طلال في 2019؟

منها تويتر وآبل.. هذه بعض من استثمارات الوليد بن طلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الأمير ورجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال تفاعلا بعد نشره صورة مقارنة استقبال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في السعودية وإيران.

الصورة نشرها الأمير الوليد بن طلال على صفحته الرسمية بتويتر، تقارن استقبال الكاظمي من قبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وأخرى تظهر استقباله من قبل المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، بتعليق كتب فيه: "الصورة تتحدث.. العراق دولة عربية.. الفرس خارج المعادلة.. كرامة العراق كرامة السعودية".

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وكان بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي قد نشر مقاطع فيديو تظهر مراسم الاستقبال الحافل لرئيس الوزراء العراقي الذي أنهى زيارته للمملكة، الخميس.

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ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية صورًا لولي العهد السعودي خلال اصطحابه رئيس وزراء العراق في جولة بحي الطريف التاريخي بمنطقة الدرعية.