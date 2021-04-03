دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أسامة ربيع، عن فكرة "جديدة" من مهندس مصري ساهمت بشكل كبير بتعويم السفينة "إيفر غيفن" التي جنحت في القناة الأسبوع الماضي.

وقال ربيع في تصريحات أدلى بها أقناء مداخلة في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب: "ابتكرنا طريقة جديدة في عمليات إنقاذ السفن وتعويمها فعملية التكريك هذه لا تستخدم نهائيا في العالم، لأول مرة، لكننا فكرنا بأن السفينة هذه غير طبيعية والحادثة غير تقليدية وبالتالي كان يجب أن تكون الحلول غير تقليدية".

وتابع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس: "بصراحة جاءت لي الفكرة من مهندس موجود في كراكات وقال لي إننا نريد أن نكرك تحت مقدمة السفينة لأن قضية المؤخرة سهلة".

وأشار ربيع إلى المهندس لفت نظره إلى أن المقدمة دخلت في الضفة بحوالي 10 إلى 12 متر وإذ لم تحدث عملية تكريك فإن السفينة لن تعوم فبدأت العملية بالكراكة الصغيرة ثم استخدمت الكبيرة مل أدى إلى مرور المياه من حت مقدمة السفينة.

وقارن أديب بين فكرة هذا المهندس وتلك التي ساهمت بعبور الجيش المصري خط بارليف بعد انهياره نتيجة استخدام المياه عام 1973.