رهف القنون: أتلقى رسائل من نساء ساعيات للهروب من السعودية بسبب الاضطهاد

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت اللاجئة والناشطة السعودية، رهف القنون، أنها تتلقى الكثير من الرسائل من نساء يحاولن الفرار من بلادهن بسبب الاضطهاد.

وقالت القنون عبر صفحتها على موقع تويتر: "أتلقى الكثير من الرسائل من نساء يحاولن الفرار من بلادهن بسبب الاضطهاد، أشعر بالحزن والخيبة، كم أتمنى لو أن لدي القوة لمساعدتهن"، حسب قولها.

وعندما سألها أحد متابعيها عن الدولة التي تشير إليها في تغريدتها، قالت القنون عن السيدات اللائي يتواصلن معها: "إنهن من السعودية"، حسب قولها.

وكانت قد غادرت الشابة السعودية الكويت (بلد إقامة عائلتها) عام 2018 وطلبت اللجوء في كندا عام 2019 وحصلت على حق اللجوء في العام نفسه لتسافر من تايلاند إلى كندا حيث تقيم حتى اللحظة.

وتعرضت القنون لهجوم حاد من قبل مغردين سعوديين بسبب آرائها المتعلقة ببعض القضايا الدينية والاجتماعية في حين رحب الآخرون بما فعلته.

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