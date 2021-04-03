وسط تحميد وتكبير.. شاهد الاحتفالات بعد تعويم الجزء الخلفي من السفينة العالقة في قناة السويس

بعد تحرير السفينة الجانحة.. المشكلة لم تنته بعد في قناة السويس

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت هيئة قناة السويس، السبت، إن ما مجموعه 422 سفينة تقطعت بهم السبل بسبب جنوح سفينة إيفر غيفن في الممر الملاحي، عبرت القناة.

وحسب رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، فإن الـ 61 سفينة المتبقية التي كانت تنتظر منذ وقوع الحادث الذي وقع في 23 مارس/أذار الماضي، عبرت القناة السبت الماضي، إيذانا بنهاية الاضطراب التجاري العالمي الذي استمر أسبوعًا.

وأضاف ربيع أنه إلى جانب السفن الـ 61 المقرر عبورها اليوم، ستستقبل مصر أيضًا 24 سفينة جديدة ستعبر القناة بعد استعادة الملاحة.

وجدد ربيع الإشادة بنجاح الهيئة في إتمام عبور هذا العدد من السفن والأحمال الضخمة في وقت قياسي، مُعتبراً أنه يعد إنجازاً جديداً يزيد من قدرة الهيئة على إدارة حالات الطوارئ والتعامل مع الأزمات.