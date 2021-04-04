دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نائب رئيس الحكومة الأردنية وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، الأحد، إن بلده "لم يشهد يوما تصفية لمعارضة، ولا إلغاءً أو إقصاءً لمكون سياسي"، حسبما أفادت قناة "المملكة" الرسمية.

تصريحات كريشان جاءت خلال حضوره جلسة خاصة لمجلس الأمة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات الأردنية، السبت، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين "لأسبابٍ أمنيّة"، بحسب وكالة أنباء "بترا" الرسمية.

وكان ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، ظهر في مقاطع فيديو قال خلالها إنه تم عزله، وانقطعت اتصالاته، وأبلغه الجيش أن لا يجب أن يغادر المنزل، مما يوحي بأنه قد وُضع قيد الإقامة الجبرية، بينما قال الجيش الأردني إنه "طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".

وأضاف نائب رئيس الحكومة الأردنية، أن "الأردنيين استطاعوا عبور كافة الأزمات التي مر بها وطنهم".

وتابع كريشان "أن الدولة الأردنية والشعب الأردني بجميع مكوناته الاجتماعية هما الوريثان الحقيقيان لمشروع النهضة العربية؛ حيث نجد هذه المبادئ حاضرة في مؤسسات الدولة الأردنية التي كانت كذلك خلال مسيرتها، ولا تزال قادرة على صهر الجميع في الهوية الوطنية الجامعة".