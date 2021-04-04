دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الإمارات، عزمها استثمار ثلاثة مليارات دولار في العراق، حسب بيان مشترك للبلدين.

وجاء ذلك بعد لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في أبوظبي، الأحد.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي.

وناقش الكاظمي مع المسؤولين الإماراتيين آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وضرورة التعاون الأمني والعسكري، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأكد الجانبان أهمية تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، وتنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين، وتأسيس مجلس الأعمال العراقي – الإماراتي.

وقال الكاظمي إن "العراق مر بظروف صعبة والآن يعمل على الخروج من هذه الظروف والتفكير في المستقبل من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة، ودولة الإمارات اليوم تجربة ناجحة في العمران والتنمية".

وأضاف الكاظمي أن "العراق يبحث عن دور ليكون نقطة التقاء وتكامل في المنطقة التي عانت الكثير من التحديات والآن هناك فرصة لصناعة الاستقرار فيها من خلال التنمية".

كان الكاظمي قد أجرى زيارة قبل أيام إلى السعودية. وصدر بيان مشترك مماثل تم الإعلان فيه عن تأس صندوق سعودي عراقي برأسمال 3 مليارات دولار للاستثمار في العراق.