أحداث الأردن.. ماذا نعلم عن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق

مصير ولي عهد الأردن السابق والاعتقالات الأخيرة.. أبرز ما جاء في مؤتمر الحكومة

ولي عهد الأردن السابق: الجيش أبلغني بعدم مغادرة المنزل وأنا لست جزءا من أي مؤامرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اعتقلت السلطات الأردنية، السبت، رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم إبراهيم عوض الله الذي حاول مغادرة أراضي المملكة وفقا للتصريحات التي أدلى بها أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء الأردني، حول أحداث "محاولة زعزعة استقرار الأردن"، مساء الأحد.

Credit: YOSHIKAZU TSUNO/AFP via Getty Images)

وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عن باسم عوض الله وفقا للموقع الرسمي لرئاسة الوزراء بالأردن:

مكان وتاريخ الولادة: العاصمة الأردنية، عمّان، العام 1964

Credit: JOSEPH BARRAK/AFP via Getty Images

المؤهل العلمي :

1- درس في جامعة جورج تاون في واشنطن

2- درس في مدرسة لندن الإقتصادية

3- حصل على الدكتوراة في وقت قياسي مبكر وهي الجامعة التي تشترط أن يجيد الخريج الإنجليزية والكمبيوتر.

Credit: ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images

المهام في الإدارة المحلية :

- قدم مجموعة من الدراسات الإقتصادية التي تتعلق بالأقتصاد الأردني في إطاره الإقليمي وتحديات قيام السوق الشرق أوسطية وإعطاء القطاع الخاص مساهمة أكبر في الإقتصاد الأردني.

- عمل مديرا للدائرة الإقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي .

- شغل منصب وزير التخطيط منذ العام 2001 إلى 2005

- شغل منصب وزير المالية العام 2005

الأوسمة:

- وسام الحسين للعطاء المميز

- وسام الاستحقاق لجمهورية ألمانيا الإتحادية