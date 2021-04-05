دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن السلطة الفلسطينية تابعت الأحداث الأخيرة التي شهدها الأردن باهتمام، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمي (وفا) عنه أثناء مروره بالأردن في طريقه برحلة طبية روتينية إلى ألمانيا.

وقال عباس إن ما حصل في الأردن يهم الفلسطينيين بقدر ما يهم الأردنيين، وأضاف: "أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمي الأردن ويرعاه ويصبغ عليه ثوب الاستقرار والأمن والأمان برعاية أخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي نرجو له القوة والعزيمة الدائمة لأنه هو الحامي لهذا البلد والذي يرعاه"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس الفلسطيني قائلا: "عندما حصلت هذه الأحداث شاهدنا العالم كله دون استثناء يقف إلى جانب الأردن وإلى جانب صاحب الجلالة وهذا دليل على الاحترام البالغ والاهتمام العظيم بهذا البلد المسالم والآمن الذي نتمنى له دائما الأمن والأمان"، وفقا لوفا.

وقد أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، جبريل الرجوب، لـCNN أن رحلة الرئيس الفلسطيني إلى ألمانيا هدقها إجراء فحوصات طبية روتينية.