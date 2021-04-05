بتسجيل صوتي.. الأمير حمزة بن الحسين يرفض الانصياع لـ"أوامر" الجيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق، إنه يرفض الانصياع لما وصفه بـ"أوامر" الجيش الأردني ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي.

وقال الأمير حمزة في التسجيل الصوتي الذي يعتقد أنه سجل، السبت، ولا يمكن لـCNN التأكد منه صحته بشكل مستقل: "أنا أكيد مش رح ألتزم لما يقلك ممنوع تطلع وممنوع تغرد وممنوع تتواصل مع الناس وبس مسموح لك تشوف العائلة".

وأضاف ولي العهد الأردني السابق أنه سجل التهديدات التي وجهها له رئيس هيئة الأركان، وأنه شارك هذا التسجيل مع الأصدقاء والأقارب في حال وقع أمر ما له، مضيفا: "الآن بانتظار نشوف شو بدهم يعملوا أنا ما بدي أتحرك عشان ما بدي أصعّد الآن".

وكان رئيس أركان الجيش الأردني، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، قد قال في بيان، السبت إنه "طٌلب منه (الأمير حمزة بن الحسين) التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واُعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

ويذكر أن الأجهزة الأمنية الأردنية اعترضت اتصالات بين ولي العهد السابق حمزة بن الحسين - الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني - ودائرته المباشرة، وأطراف خارجية لتنفيذ خطة من شأنها التأثير على استقرار البلاد، بحسب نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي، الأحد.