من هو الأمير الأردني حمزة بن الحسين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال نائب رئيس الوزراء الأردني، أيمن الصفدي، إن الأجهزة الأمنية الأردنية اعترضت اتصالات بين ولي العهد السابق حمزة بن الحسين - الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني - ودائرته المباشرة، وأطراف خارجية لتنفيذ خطة من شأنها التأثير على استقرار البلاد، وذلك في مؤتمر صحفي، الأحد.

وفيما يلي نقدم لكم نبذة عن الأمير حمزة بن الحسين وفقا لما ذكره موقعه الرسمي:

- ولد في مدينة عمان في 29 آذار/ نيسان عام 1980، عينه الملك عبد الله الثاني وليا للعهد في الفترة من 7 فبراير/ شباط 1999 إلى 28 نوفمبر/ تشرين ثاني 2004، أنهى تعليمه الابتدائي في عمان ومن ثم مدرسة هارو بالمملكة المتحدة، والتحق بعد ذلك بالكلية العسكرية الملكية البريطانية "ساند هرست" ليتخرج منها في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999.

خدم في اللواء المدرع الأربعين في الجيش الأردني، وشارك في عدد من الدورات العسكرية في الأردن، المملكة المتحدة، بولندا، ألمانيا والولايات المتحدة. كما شارك الأمير الذي يحمل رتبة عميد في الجيش الاردني، في مهام القوة الأردنية-الإماراتية المشتركة العاملة ضمن القوات الدولية لحفظ السلام في يوغسلافيا السابقة. وقد تخرج من جامعة هارفارد الأمريكية في بداية عام 2006. في تموز 2011، حصل على شهادة الماجستير في الدراسات الدفاعية من جامعة "كينغز كوليج لندن" في المملكة المتحدة.

وذكر التقرير أن الأمير حمزة "رزق بالأمير حسين في 8 من شهر تشرين الثاني سنة 2019، وبالأميرة هيا في 18 من شهر نيسان سنة 2007. وفي 12 كانون الثاني من عام 2012 تم عقد قران سموه على سمو الأميرة بسمه، ورزقا بالأميرة زين في 3 من تشرين الثاني 2012، وبالأميرة نور في 5 تموز 2014، وبالأميرة بديعة في 8 نيسان 2016، وبالأميرة نفيسة في 7 شباط 2018"، وفقا للتقرير.