الاتحاد للطيران تٌسير أول رحلة منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب.. والكشف عمن كان على متنها

الشرق الأوسط
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الاتحاد للطيران تٌسير أول رحلة منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب.. والكشف عمن كان على متنها
Credit: JACK GUEZ / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت شركة الاتحاد للطيران أولى رحلاتها المنتظمة بين أبوظبي وتل أبيب وعلى متنها وفد دبلوماسي واقتصادي، الثلاثاء، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاتحاد للطيران ستُشغل "رحلتين أسبوعياً للربط بين المدينتين"، حسبما نشر على صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن إسرائيل أُضيفت إلى قائمة الدول الخضراء بالنسبة لأبوظبي، ما يتضمن إعفاء القادمين منها من الحجر الصحي عند الوصول إلى العاصمة الإماراتية.

وحملت الرحلة على متنها كلا من السفير الإماراتي إلى تل أبيب، محمد الخاجة، ورئيس البعثة الإسرائيلية في الإمارات، إيتان نائيه، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس.

وكانت قد وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات بين الدولتين في سبتمبر/أيلول في البيت الأبيض برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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