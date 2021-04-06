دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت شركة الاتحاد للطيران أولى رحلاتها المنتظمة بين أبوظبي وتل أبيب وعلى متنها وفد دبلوماسي واقتصادي، الثلاثاء، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاتحاد للطيران ستُشغل "رحلتين أسبوعياً للربط بين المدينتين"، حسبما نشر على صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن إسرائيل أُضيفت إلى قائمة الدول الخضراء بالنسبة لأبوظبي، ما يتضمن إعفاء القادمين منها من الحجر الصحي عند الوصول إلى العاصمة الإماراتية.

أطلقت الاتحاد للطيران أولى رحلاتها المنتظمة بين أبوظبي وتل أبيب وحملت على متنها وفداً دبلوماسياً واقتصادياً. ستشغل الناقلة رحلتين أسبوعياً للربط بين المدينتين. وأضيفت إسرائيل إلى قائمة الدول الخضراء في #أبوظبي، والتي يعفى مسافروها من الحجر الصحي عند الوصول إلى الإمارة. https://t.co/xA14G796qG

وحملت الرحلة على متنها كلا من السفير الإماراتي إلى تل أبيب، محمد الخاجة، ورئيس البعثة الإسرائيلية في الإمارات، إيتان نائيه، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس.

وكانت قد وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات بين الدولتين في سبتمبر/أيلول في البيت الأبيض برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.