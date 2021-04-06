رئيس إسرائيل يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

"أبو يائير".. كيف تغير موقف نتنياهو من العرب في إسرائيل قبل الانتخابات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كلف الرئيس الإسرائيلي، ريؤوفين ريفلين، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة الجديد، الثلاثاء، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

وذكر تقرير الهيئة أن إعلان ريفلين تكليف نتنياهو جاء في كلمة له في مقر رؤساء إسرائيل، حيث قال إن "هذا القرار ليس بسهل من ناحية الأخلاق والقيم، اذ انه يعي موقف العديد من المواطنين الرافض لإسناد هذه المهمة الى شخص قدمت بحقه لائحة اتهام".

وتابع الرئيس الإسرائيلي قائلا إن "القانون وقرار محكمة العدل العليا يجيزان لرئيس وزراء مواصلة أداء مهامه حتى وان كان متهما بجرائم جنائية"، مبينا أنه "ليس بصدد استبدال الهيئة التشريعية او القضائية، وأن من واجب الكنيست الحسم في هذه القضية الجوهرية والأخلاقية".

وأوضح تقرير الإذاعة الإسرائيلية أنه وبموجب القانون فإن "المهلة الزمنية التي تمنح للشخصية البرلمانية المكلفة بهذه المهمة تصل الى ثمانية وعشرين (28) يوما علما بان رئيس الدولة يملك صلاحية تمديد هذه الفترة بأربعة عشر (14) يوما اضافيا لإنجاز هذه المهمة".