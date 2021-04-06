دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دخول أول ميغاوات من إنتاج المحطة النووية الإماراتية إلى شبكة الكهرباء في البلاد.

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " محطة تاريخية دخلتها دولة الامارات اليوم ... جهد 10 أعوام .. و 2000 مهندس وشاب إماراتي .. و 80 شريك دولي .. ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة"، حسب قوله.

محطة تاريخية دخلتها دولة الامارات اليوم ... جهد 10 أعوام .. و 2000 مهندس وشاب إماراتي .. و 80 شريك دولي .. ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة .. أول ميجاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية.. مبروك شعب الامارات .. مبروك لأخي محمد بن زايد .. https://t.co/iCrT2kHj6C

وتابع رئيس الحكومة في الإمارات في التغريدة نفسها قائلا: "أول ميجاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية.. مبروك شعب الامارات .. مبروك لأخي محمد بن زايد ."، على حد تعبيره.

وعلق ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الإعلان قائلا: "بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين..اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري .. إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات في القطاعات الحيوية"، حسب قوله.