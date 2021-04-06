دبي، الإمارات العربية المحدة (CNN) – عبرت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن قلقها إزاء الأنباء التي تحدثت عن حكم صادر عن محكمة مكافحة الإرهاب السعودية بسجن عامل الإغاثة، عبدالرحمن السدحان، لمدة 20 عاما وفرض منع سفر عليه.

ونشر المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، بيانا صدر عن الخارجية، جاء فيه: "نحن قلقون من الأنباء التي تحدثت حكم محكمة مكافحة الإرهاب السعودية على عامل الإغاثة السعودي بالسجن 20 عاما يتبعها منع سفر لـ20 عام آخر".

وتابع برايس في البيان: "سنواصل مراقبة القضية عن قرب عبر أي عملية استئناف، وكما قلنا للمسؤولين السعوديين على المستويات كافة، لا يجب أن تكون حرية التعبير مخالفة يعاقب عليها القانون".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "سنستمر في إعلاء دور حقوق الإنسان في علاقاتنا مع السعودية وسنشجع كافة أشكال الإصلاحات التشريعية التي تحترم حقوق الإنسان للأفراد كافة".

من جانبها، أعادت شقيقة الناشط المعتقل، أريج السدحان، نشر البيان الصادر عن الخارجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، ونشرت تقراير صحفية حول الحكم الصادر بحق شقيقها.