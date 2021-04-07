باسم عوض الله يتصدر بحث غوغل السعودية بعد زيارة فيصل بن فرحان للأردن

في 4 دقائق.. كل ما قد تود أن تعرفه عن أحداث الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر اسم رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله، أبرز المواضيع التي يبحث عنها على محرك البحث غوغل في المملكة العربية السعودية، صباح الأربعاء.

صورة أرشيفية لباسم عوض الله Credit: YOSHIKAZU TSUNO/AFP via Getty Images

ويأتي بروز اسم باسم عوض الله بعد تقارير ربطت بينه وبين زيارة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان للأردن، الثلاثاء، وهو ما نفته الخارجية السعودية في تصريح لـCNN قائلة إن "الوزير كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية"، لافتة إلى أن "الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات".

ويذكر أن باسم عوض الله اعتقلته السلطات الأردنية إلى جانب الشريف حسن بن زيد وآخرين "لأسبابٍ أمنيّة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر أمني، السبت، مشيرة إلى أن الاعتقالات تأتي بعد "متابعة أمنية حثيثة"، موضحًا أن "التحقيق في الموضوع جارٍ".

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي قد نشر تغريدة عن لقائه بنظيره السعودي، قال فيها: "حوار أخوي معمق مع وزير خارجية السعودية الشقيقة الذي وصل المملكة أمس حاملًا رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. أكدنا تضامن المملكتين الشقيقتين في مواجهة جميع التحديات وتطوير العلاقات التاريخية في مختلف المجالات".