دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن سفينة "ساويز" تعرضت لهجوم في البحر الأحمر ناقلة عن مصادر بأن الهجوم تم بواسطة "لغم لاصق".

وذكرت تسنيم أن "سفينة ساويز تتولى مهمة اسناد قوات الكوماندوز الإيرانية العاملة في حماية السفن التجارية الايرانية خلال السنوات القليلة الماضية".

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قال إن "الحادث ولحسن الحظ لم يسفر عن خسائر في الارواح، وأن إيران كانت قد اطلعت رسميا المنظمة الدولية للملاحة البحرية على مواصفات ومهمة السفينة الايرانية، وستتخذ الإجراءات اللازمة عن طريق المنظمات الدولية ذات العلاقة".

وأضاف المتحدث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "السفينة ساويز تعرضت صباح أمس الثلاثاء الى انفجار قرب سواحل جيبوتي مما أدى الى اصابتها بأضرار طفيفة"، موضحا أن "مهمة السفينة هي اقرار الأمن الملاحي على الخطوط البحرية ومواجهة القراصنة في البحر الاحمر وخليج عدن، بحيث ان هذه السفينة تعد عمليا محطة لوجستية (الدعم الفني والاسناد) لإيران في البحر الاحمر، ولذا فأن مواصفات السفينة ووظيفتها قد اعلمت مسبقا للمنظمة الدولية للملاحة البحرية".