دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عزم واشنطن استئناف مساعداتها إلى الفلسطينيين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وفي أغسطس/آب 2018، قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقف تمويل "الأونروا" تمامًا.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إنه بالتعاون مع الكونغرس تخطط الولايات المتحدة لاستئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن ذلك يشمل 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والإنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و10 ملايين دولار لبرامج بناء السلام من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وحسب بيان الخارجية، يأتي هذا التمويل بالإضافة إلى 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة جائحة كورونا وانعدام الأمن الغذائي التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في مارس/أذار الماضي.