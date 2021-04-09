في 4 دقائق.. كل ما قد تود أن تعرفه عن أحداث الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعادت الملكة نور، والدة الأمير حمزة بن الحسين، الجمعة، نشر تغريدة تتضمن عدة أوسمة حول ابنها منها "وين الأمير حمزة" ضمن أبرز الأوسمة المتداولة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

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التغريدة التي أعادت الملكة نور نشرها كتبتها الإعلامية، رندا حبيب، وقالت فيها: "هذه هي الأكثر تداولا في الأردن.." معددة أوسمة "وين الأمير حمزة" و"حمزة إبن الحسين" و"كلنا الأمير حمزة" و"حمزة بن الحسين"، إلى جانب أوسمة باللغة الإنجليزية مثل "Where is Prince Hamzah" و"save prince Hamzah".

صورة أرشيفية للملكة نور وابنها الأمير حمزة بن الحسين العام 1999 Credit: JAMAL NASRALLAH/AFP via Getty Images)

ويذكر أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قال في كلمة وجهها للشعب الأردني، الأربعاء، "حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي".

وسبق خطاب العاهل الأردني صدور بيان من الديوان الملكي الأردني موقع من جانب الأمير حمزة يضع نفسه فيه بين يدي الملك، وذلك بعد جهود لحل القضية قادها عمهم الأمير الحسن بن طلال بتوكيل من العاهل الأردني.

وكانت قد ذكرت الحكومة الأردنية في بيان صادر عنها الأحد، أن الأمير حمزة كان جزءا من مخطط لـ"زعزعة استقرار وأمن الأردن"، وأن أجهزة الأمن تدخلت عندما تحول الأمر من مرحلة التخطيط إلى مرحلة دراسة التوقيت.