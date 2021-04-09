رغد صدام حسين بـ"ذكرى احتلال بغداد": خدعهم جواسيسهم وهم أقوى دولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، بيانا حول "ذكرى احتلال" العاصمة العراقية، بغداد وكيف أن من وصفتهم بأقوى دولة خدعوا من قبل جواسيسهم.

وقالت رغد صدام حسين في البيان الذي نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أيها العراقيون الأمجاد.. قبل 18 سنة، انتهك تحالف الشر حرمة عاصمتنا الجميلة بغداد.. تحت سيل من الأكاذيب والاتهامات، دمروا كل ما هو جميل وروعوا الأطفال وسفكوا الدماء في كل أنحاء العراق.."

وتابعت قائلة: "خدعهم جواسيسهم (وهم أقوى دولة!!) وافهموهم أنهم سيستقبلون جحافلهم بالزهور والأهازيج، غير أنكم أيها العراقيون الشجعان لقنتموهم أقسى الدروس، في أن الأوطان لا يبيعها أبناؤها الشرفاء، لقنتم العدو درسا في الدفاع المقدس عن وطنكم، لقد كانت ردة فعلكم أسرع مما توقع الجميع فسلم تحالف الشر العراق كردة فعل على كل ذلك، إلى إيران هدية مجانية".

وأضافت: "أيها العراقيون الأباة، لن نستسلم، نحن شعب الإرادة والمعجزات، سننهض من جديد من تحت كل الصعوبات ونحير العالم ومؤرخيه كما كان العراق كذلك دوما.."