دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، الخميس، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح ألقى فيه الضوء على مساعي إيران وخطرها في المنطقة مؤكدا بأن على دول الخليج الاستعداد لإيران نووية.

#الأمير_تركي_الفيصل في #منتدى_البلاد: النظام الإيران زود كلابها في المنطقة بالصواريخ و #دول_الخليج عبرت عن هواجسها في #الاتفاق_النووي السابق #الفيصل_بمنتدى_البلاد https://t.co/zniHJ9Kko7

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمير خلال مشاركته في منتدى صحيفة البلاد البحرينية عبر الفيديو كونفرنس، حيث قال: "لا يمكننا تجاهل أخطار السلوك الإقليمي للقيادة الإيرانية وفصله عن مخاطر برنامجها النووي وعن مخاطر صناعتها للصواريخ القريبة وبعيدة المدى القادرة على حمل الرؤوس النووية وغيرها من وسائل الدمار الشامل.."

وتابع الأمير قائلا: "إننا نعيش كل يوم في مثل هذا الخطر، إذ لم تتوانى هذه القيادة (الإيرانية) عن تزويد كلابها في المنطقة بوسائل استهدافنا بالصواريخ بعيدة المدى وبالمسيرات المفخخة ومن يعلم ماذا تقدم في المستقبل لهؤلاء لاستهدافنا.."

وأضاف: "إن العودة لاتفاقية 2015 المسماة خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني التي جاءت بعد سنوات من التوتر بسبب أنشطة قيادة إيران النووية مع مجموعة القوى الدولية ممثلة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا لن تزيل هواجسنا من مخاطر البرنامج النووي الإيراني.."

ولفت الأمير إلى أن "دول الخليج عبرت في أثناء مرحلة التفاوض حول هذه الاتفاقية عن هذه الهواجس وطالبت بأن تكون في صلب هذه المفاوضات لأنها معنية مباشرة بتطورات أنشطة قيادة إيران النووية وأوضحت أي مخاطر اتفاق مؤقت لا يسمل كل الهواجس المتعلقة بسلوك قيادة إيران الإقليمي المزعزع لأمن واستقرار المنطقة.."