المحكمة العليا في السعودية تحدد يوم تحري هلال رمضان 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، الجمعة، إلى تحري هلال شهر رمضان 2021 يوم الأحد الموافق 29 أبريل/ نيسان الجاري.

جاء ذلك في بيان للمحكمة نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية وذكرت فيه: "نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 143/هـ وتاريخ 1442/8/3هـ حسب تقويم أم القرى من أنه لم يشهد أحد برؤية هلال شهر شعبان مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ رغم ترائية، وقد تضمنت محاضرة لجان الترائي أن الجو كان مغبراً معظم أجواء المراصد تلك الليلة، وبناءً عليه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات، اتباعاً لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى".

وأضافت المحكمة في بيانها: "فإن لم يُرَ، فيتحرى رؤية الهلال مساء اليوم الاثنين الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه، وذلك بناءً على الأمر السامي رقم 1829 وتاريخ 1433/1/7هـ القاضي برصد أهلية الشهور في اليوم التاسع والعشرين والذي يليه".

وتابعت: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهاداته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.. وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".