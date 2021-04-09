وزير خارجية أمريكا يثني على العاهل الأردني لـ"قيادته الثابتة"

في 4 دقائق.. كل ما قد تود أن تعرفه عن أحداث الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثنى وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، على العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني لـ"قيادته الثابتة" للأردن، وذلك في اتصال هاتفي أجراه، الخميس.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان على لسان المتحدث باسمها، نيد براي، الخميس: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن هاتفيا اليوم مع جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن. وجدّد الوزير التأكيد على التزام الولايات المتحدة بشراكتها الاستراتيجية مع الأردن، وأثنى على الملك عبد الله الثاني لقيادته الثابتة للأردن في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. تقدر الولايات المتحدة بعمق التعاون الثنائي القوي والصداقة الطويلة الأمد بين بلدينا".

ويشار إلى أن اتصال بلينكن بالملك عبدالله الثاني أتى بعد اتصال أجراه الرئيس الأمريكي، جو بايدن مع العاهل الأردني، الأربعاء، أكد فيه دعم قراراته لحفظ أمن المملكة، في معرض التطورات بشأن الأمير حمزة بن الحسين، والاعتقالات الأخيرة.

وقال بيان للبيت الأبيض في بيان حينها، إن الرئيس الأمريكي عبّر للعاهل الأردني عن دعم الولايات المتحدة القوي للأردن والتأكيد على أهمية قيادة الملك عبد الله الثاني بالنسبة للولايات المتحدة والمنطقة.