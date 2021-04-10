شيخ الأزهر يعبر عن تعازيه إلى ملكة بريطانيا في رحيل زوجها الأمير فيليب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبّر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، عن تعازيه إلى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في وفاة زوجها دوق إدنبرة الأمير فيليب.

وقدم الطيب تعازيه عبر بيان نشرته مشيخة الأزهر، في حسابها عبر تويتر، الجمعة.

وقال البيان: "يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في وفاة زوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة".

وأعرب الطيب "عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الأمير الراحل ولجميع أعضاء الأسرة الملكية وإلى الحكومة والشعب البريطاني".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن قصر باكنغهام، وفاة الأمير فيليب عن عمر يناهز 99 عامًا.

وقال القصر الملكي إن ترتيبات سيجري اتخاذها مراعاة لظروف جائحة فيروس كورونا، وطلب من الشعب البريطاني عدم التجمع في حشود، وفقًا لإرشادات الحكومة.