أيمن نور بعد توقف برنامج معتز مطر: لن تفرقنا أزمة عابرة.. وسيعود قريباً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف المعارض المصري أيمن نور، رئيس قناة "الشرق" التي تتخذ من تركيا مقرا لها، قرار الإعلامي معتز مطر بوقف برنامجه إلى أجل غير مسمى بأنه "موقف نبيل"، وذلك وسط الضغوط على القنوات المعارضة لمصر في تركيا، في ظل محاولات التقارب بين البلدين.

وعلق أيمن نور على إعلان معتز مطر، قائلا في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "موقف نبيل من الإعلامي القدير والصديق والزميل العزيز ابني الحبيب معتز مطر". وأضاف نور: "جمعتنا قسوة الغربة وبطش المستبدين ولن تفرقنا أزمة عابرة"، وتابع بالقول: "ستستمر الشرق منبرًا للحرية، وصوتا للحقيقة والأمل وسيعود معتز قريبًا للشرق".

وكان معتز مطر قد أعلن، في حلقة برنامجه على قناة الشرق مساء السبت، أنه سيكون في "إجازة مفتوحة" من العمل في القناة، مضيفا: "إجازة لم يجبرنا عليها أبدا، لا تركيا، ولا قناة الشرق، ولكنه قرار لرفع الحرج عن الجميع، حتى لا نكون سببا في أي مشاكل من أي نوع لا لتركيا ولا للقناة".

وأضاف مطر: "لن أثقل على تركيا وزملائي، وسأكمل من أي مكان في العالم، وبأي طريقة في طريق الحق، عبر منصة أخرى في السوشيال ميديا، ولن يكونوا قادرين على إيقافنا إلا بالموت".

واتهم مطر النظام المصري بمحاولة إسكات أصوات المعارضين، قائلا إن "الانقلاب في مصر لم يترك فرصة أو لقاء أو اجتماعا، إلا وطلب فيه إسكات صوتنا، وتركيا لديها حقوق، وتحملت ما لا تحمله الجبال طيلة 7 أعوام منذ استضافتنا، ونحن نقدر وقفتهم معنا"، في إشارة إلى لجوء معارضين مصريين إلى تركيا بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

في غضون ذلك، أعلن الإعلامي محمد ناصر عن إجازة لبرنامجه على قناة "مكملين" التي تتخذ من تركيا مقرا لها أيضا. وقال عبر حسابه على تويتر: "جمهوري العزيز، تعودنا على الشفافية معكم ومشاركتكم معنا في كل كبيرة وصغيرة، واستمرارا لهذا المبدأ أود أن أعلمكم بأني في إجازة خلال شهر رمضان، آملا في العودة إليكم كما كنت دائما، معبرا عن قضايانا وقضايا أمتنا على الوجه الذي يرضي ربنا".