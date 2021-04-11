دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ، بهروز كمالوندي، الأحد، أن حادثا وقع في مجمعا لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز مبينا ألا إصابات وقعت جراء الحادث، وسط تلميحات إعلامية إسرائيلية عن استهداف عسكري للمحطة.

وقال كمالوندي في تصريحات نقلتها وكالة فارس الرسمية للأنباء إن "مجمع الشهيد احمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم الاحد، مؤكدا على عدم وقوع اصابات بشرية او تلوث اشعاعي نتيجة للحادث"، وفقا لفارس.

وأضاف المتحدث باسم المنظمة حول الحادثة نفسها في تصريحات لفارس: "التحقيقات جارية لمعرفة الاسباب المؤدية الى الحادث، وسيتم الاعلان عنها في وقت لاحق"، على حد تعبيره.

ولم يصدر تعليق رسمي إسرائيلي حول الحادثة، لكن الصحفي شمعون آران، مراسل هيئة البث الإسرائيلية أعاد نشر تصريحات كمالوندي في حين ألمح الصحفي إيدي كوهين أن إسرائيل تقف خلف الحادثة.

وكتب كوهين عبر صفحته على موقع تويتر: "عاجل: تم اعطاب قسم كبير من مفاعل نطاز النووي باعتراف الايرانيين انفسهم"، حسب قوله.

ولم يتسن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات.