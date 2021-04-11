دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن مكافحة إيران وبرنامجها النووي "مهمة عملاقة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن إسرائيل أصبحت قوة إقليمية وعالمية.

وأفاد الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي على "فيسبوك"، أن نتنياهو أقام "مراسم رفع كأس خمر في مقرات قيادة الأجهزة الأمنية، الموساد والشاباك وجيش الدفاع، وذلك بمناسبة حلول عيد الاستقلال الـ73 لدولة إسرائيل".

وقال نتنياهو إن "مكافحة إيران وأتباعها ومكافحة البرنامج النووي الإيراني والتسلح الإيراني، هي مهمة عملاقة. والوضع القائم اليوم لا يعني أن هكذا سيكون الوضع غدا".

وأضاف: "من الصعب للغاية شرح ما قمنا به في إسرائيل، وهو التحول من عجز تام لم يكن مثله في تاريخ الشعوب، إلى قوة عالمية قد أنجزناها هنا. نحن نشكل قوة إقليمية بالتأكيد، ولكن في معان معينة نشكل أيضا قوة عالمية".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول: "أتمنى لجميعنا أنكم ستستمرون المضي قدما على هذا الدرب وأنتم ستواصلون مسك سيف الملك دافيد في يدكم".