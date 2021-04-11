روحاني: إيران تتحدث مع "الأمريكيين" بشأن أنشطتها النووية

تعالوا نفكّر.. ما العوامل التي قد تؤدي إلى اتفاق أو مواجهة بين أمريكا وإيران؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إن المخاوف بشأن الأنشطة النووية الإيرانية غير معقولة، وإنهم يتحدثون إلى "العالم والأمريكيين لوقف أفعالهم غير القانونية".

وأضاف روحاني: "لقد كان نفس القلق غير المعقول الذي يسبب المتاعب للأمة الإيرانية لمدة 15 أو 16 عامًا وما زلنا نتحدث إلى العالم والأمريكيين لوقف أفعالهم غير القانونية وإذا لم يكن هذا التصور الخاطئ موجودًا في أذهانهم، فإننا لن نمضي في هذه المشاكل".

وأدلى روحاني بتصريحاته في حفل الكشف عن الإنجازات النووية للبلاد في اليوم الوطني الخامس عشر للتكنولوجيا النووية، بحسب موقعه الرسمي على الإنترنت.

ومضى يقول إن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) أعطت الوضع القانوني الكامل للصناعة النووية الإيرانية، وأن الطاقة النووية الإيرانية للاستخدامات السلمية، بما في ذلك في الصناعة والزراعة والطب والطاقة والكهرباء.

وقال روحاني: "أكرر أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية سلمية ولأغراض مدنية. وكما قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي مرارًا، فإن النظام القانوني في الإسلام يحظر السعي وراء الأسلحة التي تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع".