قرقاش عن مئوية الأردن: مسيرة عقلانية بمواجهة رياح إقليمية عاتية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقى أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات للشؤون الدبلوماسية، الاثنين، الضوء على مئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، ومسيرتها العقلانية.

القارئ للتاريخ السياسي للعالم العربي وظهور الدول الوطنية عقب الحرب العالمية الأولى يثمّن ويقدر مئوية الأردن الشقيق وعرشه الهاشمي. مسيرة عقلانية تنشد الاستقرار والتنمية في مواجهة رياح إقليمية عاتية. نبارك للأردن وقيادته وشعبه مئوية التأسيس. https://t.co/KdMB9xBPRn

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "القارئ للتاريخ السياسي للعالم العربي وظهور الدول الوطنية عقب الحرب العالمية الأولى يثمّن ويقدر مئوية الأردن الشقيق وعرشه الهاشمي.. مسيرة عقلانية تنشد الاستقرار والتنمية في مواجهة رياح إقليمية عاتية.. نبارك للأردن وقيادته وشعبه مئوية التأسيس".

وكان قرقاش قد قال في تغريدات سابقة له معقبا على الأحداث التي شهدها الأردن: "استقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي، فسياسته العاقلة وبناؤه للجسور في منطقة مضطربة لم تكن بالخيار السهل، ولكنها كانت وتبقى التوجه الضروري".

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق قائلا: "وتاريخ الأسرة الهاشمية في عبور الأزمات والحفاظ على الدولة في أحلك الظروف ملهمٌ، فلنلتفّ اليوم وكل يوم حول الأردن وقيادته وشعبه"، على حد تعبيره.