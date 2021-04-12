أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الإثنين، ان طهران ستعلق المحادثات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي بعد فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين إيرانيين و3 مؤسسات، وفقا لوكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية.

وذكرت فارس في تغريدة عبر صفحتها على موقع تويتر: "المتحدث باسم وزارة الخارجية: ستعلق إيران المحادثات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المتعلقة بحقوق الإنسان وكافة أشكال التعاون الناتجة عن هذه المفاوضات، على صعيد الإرهاب والمخدرات واللاجئين على وجه الخصوص".

ودان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 8 مسؤولين إيرانيين و3 مؤسسات بسبب دورهم في المظاهرات الدموية في إيران عام 2019، وفقا لفارس.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الإثنين عقوبات جديدة على 9 مسؤولين إيرانيين و3 مؤسسات في إيران "في ضوء دورهم في العاطي العنيف مع مظاهرات نوفمبر 2019 في إيران".