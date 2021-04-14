وكالة الطاقة الذرية لـCNN: إيران "أكملت تقريبًا الاستعدادات" لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪

الشرق الأوسط
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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشبكة CNN، الأربعاء، أن إيران "أكملت تقريبا الاستعدادات" لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪.

وقال بيان أرسله المتحدث باسم الوكالة لـCNN عبر البريد الإلكتروني: "تحققت الوكالة اليوم من أن إيران أوشكت على الانتهاء من الاستعدادات لبدء إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪ من اليورانيوم U-235 في محطة نطنز التجريبية لتخصيب الوقود".

وأضاف البيان: "أبلغت إيران الوكالة أنه يجري الانتهاء من أعمال الأنابيب اللازمة وأن تغذية سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5٪ في سلسلة من أجهزة الطرد المركزي IR-6 ستبدأ بعد ذلك بوقت قصير".

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