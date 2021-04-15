بالصور.. أردوغان وزوجته بمنزل مواطن تركي على مائدة إفطار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الرئاسة التركية، مساء الأربعاء، صورا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزوجته في منزل أحد المواطنين الأتراك، ضيفين على مائدة إفطار رمضانية.

الرئيس أردوغان، وحرمة السيدة الأولى أمينة أردوغان يحلان ضيفين على منزل أحد المواطنين الأتراك خلال طعام الإفطار. https://t.co/s1dW9pPunp

الصور نشرتها الرئاسة التركية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قالت فيه: "الرئيس أردوغان، وحرمة السيدة الأولى أمينة أردوغان يحلان ضيفين على منزل أحد المواطنين الأتراك خلال طعام الإفطار".

ويظهر في الصور جلوس أردوغان وزوجته مع المواطن التركي وزوجته و3 أطفال أمام مائدة إفطار رمضانية تحتوي عددا بسيطا من الأطعمة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركي الرسمية أنه و"عقب تناولهم إفطار ثاني أيام رمضان، أهدى أردوغان ألواحا ذكية للأولاد الثلاثة بالأسرة التي حلّ ضيفا عليها في قضاء مماق بأنقرة".