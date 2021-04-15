دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اعتذرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن خطأ وقع فيه حسابها في موقع تويتر، الأربعاء.

وأعرب الناطق باسم وكالة الأنباء الكويتية، عصام الرويح، عن اعتذار الوكالة عن الخطأ، وأعلن اتخاذ مجموعة من الإجراءات، حسبما أوردت كونا.

وقال الرويح إنه بموجب توجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، اتخذت الوكالة عددًا من الإجراءات الحازمة فيما يتعلق بإدارة التحرير الالكتروني في الوكالة لتلافي تكرار مثل هذه الأخطاء.

وأضاف الرويح أنه من بين هذه الإجراءات نقل بعض قيادات إدارة التحرير الالكتروني وفصل المتسببين في الخطأ.

ولفت الناطق أن الوكالة الكويتية الرسمية "قامت بعملية تدوير في قطاع التحرير لضخ دماء من الشباب الكويتي المتميز ومن ذوي الخبرة والكفاءة"، مؤكدًا حرص الوكالة دقة التحرير الالكتروني.

ويشار إلى أن القرارات التي أعلنها الناطق تأتي بعد نشر حساب وكالة الأنباء الكويتية صورة تتضمن حالة الطقس المتوقعة في البلاد، بينما وُضع تعليق أعلاها يقول "وفيات اليوم 14/4".

وأثار الخطأ حالة من الجدل بين مستخدمي تويتر في الكويت، وسط تناقل صور ملتقطة من التغريدة المنشورة عن طريق الخطأ.