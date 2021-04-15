دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، الخميس، أن الهيئة سمحت بمغادرة فردين من طاقم سفينة "إيفرغيفن"، بعد قرار الحجز على السفينة والمطالبة بتعويضات تقدر بأكثر من 900 مليون دولار.

وقال ربيع، في بيان، إن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات "إيفرغيفن" ما زالت جارية، وذلك بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى "اتفاق يلائم كافة الأطراف".

وأضاف ربيع أن الهيئة "لا تدخر جهدا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حالياً بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات"، وتابع بالقول إن الهيئة استجابت للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن المتطلبات اللوجستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحي، مشددا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.