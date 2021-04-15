وزير خارجية تركيا يحدد موعد زيارة وفد بلاده لمصر استجابة لدعوة القاهرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حدد مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، مطلع شهر مايو/ أيار المقبل، عودا لزيارة وفد من بلاده إلى مصر استجابة لدعوة من القاهرة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وكان جاويش أوغلو قد أكد في تصريحات سابقة، الأربعاء على أن العلاقات بين تركيا ومصر تشهد "بدء مرحلة جديدة"، وذلك بعد سنوات من توتر العلاقات إثر الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وقال وزير الخارجية التركي، في تصريحات للصحفيين، إن "هناك اجتماع تركي - مصري مرتقب على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين، وإن العمل جار لتحديد الموعد"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول"، الأربعاء.

وأضاف جاويش أوغلو: "مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر، وقد تكون هناك زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار"، لافتا إلى أن مسألة تعيين سفير لدى مصر لم تتم مناقشتها بعد، لكن يمكن طرح الموضوع في الاجتماع الذي سيعقد على مستوى مساعدي وزيري الخارجية.