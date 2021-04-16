الحكومة المصرية ترد على أنباء بيع "مجمع التحرير" لمستثمرين أجانب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد مجلس الوزراء المصري، الجمعة، على الأنباء التي تحدثت عن بيع "محمع التحرير" من جانب صندوق مصر السيادي لمستثمرين أجانب، نافيا هذه الأنباء بعد التواصل مع الصندوق.

ونشر مجلس الوزراء بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام صندوق مصر السيادي بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق مصر السيادي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لبيع مجمع التحرير لمستثمرين سواء مصريين أو أجانب".

وتابعت الحكومة المصرية: "وأن مجمع التحرير مملوك بالكامل للصندوق، مُوضحاً أن طرح المجمع للتطوير يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين وليس البيع، حيث يتمثل دور الشريك في تطوير المجمع ليكون مبنى متعدد الأغراض (فندقي -تجاري- إداري- ثقافي)، مُشيراً إلى أن عملية التطوير ستتم بناءً على أسلوب وفكر متطور يتناسب مع قيمة المبنى التاريخية، وذلك وفقًا لخطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها".

وأضافت الحكومة المصرية قائلة: "وفي السياق ذاته، دشن صندوق مصر السيادي أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين، وسيقوم نموذج الشراكة على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحي، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات"، حسب قولها.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالتواصل مع الحكومة قبل نشر معلومات لا تستند إلى الحقائق.