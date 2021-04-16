تداول فيديو يُزعم أنه للأسد بعد تصدر وسم "أسد يقتل شاب" تويتر السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر وسم يحمل اسم "أسد يقتل شاب" أبرز المواضيع التي أثارت تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، منذ مساء الخميس.

#اسد_قتل_صاحبه نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته. ولمن يقتني الحيوانات المفترسة ، فإن الأنظمة والتعليمات تمنع ذلك للأفراد، ولا تُمنح التراخيص إلا للجهات التابعة لإشراف حكومي والتي تستخدم المفترسات للأغراض التوعوية والأغراض العلمية كحدائق الحيوان والمراكز البحثية #اسد_يقتل_شاب https://t.co/ArnrYBfrEr

التفاعل جاء بعد تقرير نشرته صحيفة سبق السعودية المحلية ذكرت فيه أن "مواطنا توفي متأثرًا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته في حي السلي" بالعاصمة السعودية، الرياض.

وتابعت سبق في تقريرها: "وفقًا للمعلومات باشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ، وتعاملت مع الموقف حيث قامت باتخاذ اللازم وتخليص المواطن من بين فكي الأسد، ولكن توفي رحمه الله متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها".

ونشر الإعلامي بصحيفة الرياض السعودية، فهد اللويحق، مقطع فيديو بتعليق: "اسد قتل صاحبه نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. ولمن يقتني الحيوانات المفترسة، فإن الأنظمة والتعليمات تمنع ذلك للأفراد، ولا تُمنح التراخيص إلا للجهات التابعة لإشراف حكومي والتي تستخدم المفترسات للأغراض التوعوية والأغراض العلمية كحدائق الحيوان والمراكز البحثية".

#اسد_يقتل_شاب شاب يلقى حتفه على يد أسد قام بتربيته في استراحته الخاصة، حيث انقض عليه الأسد فور دخوله الاستراحة وغرز أنيابه في جسده لم يخلصه منها سوى طلقات نارية في جسده، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته. https://t.co/iUsBRqX10O

ونشرت صفحه "ويش سالفة الهاشتاق" مقطع الفيديو ذاته الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بصورة مستقلة، بتعليق قالت فيه: " شاب يلقى حتفه على يد أسد قام بتربيته في استراحته الخاصة، حيث انقض عليه الأسد فور دخوله الاستراحة وغرز أنيابه في جسده لم يخلصه منها سوى طلقات نارية في جسده، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته".