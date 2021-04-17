انتشال 41 جثة مهاجرة بعد انقلاب قارب قبالة سواحل تونس

مكسيكو سيتي، المكسيك (CNN)-- قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، في بيان، إنه تم حتى الآن انتشال جثث 41 مهاجرًا، بينهم طفل واحد على الأقل، بعد انقلاب قارب مساء الخميس قبالة سواحل تونس، الجمعة.

وفقا لتقارير من فرق محلية تابعة للمفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، تم إنقاذ ثلاثة ناجين من قبل خفر السواحل الوطني التونسي.

ولا تزال جهود البحث جارية يوم الجمعة.

وأضافت الوكالات أنه بناءً على المعلومات الأولية، فإن جميع الذين لقوا حتفهم كانوا من إفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة "إن هذه الخسائر المأساوية في الأرواح تؤكد مرة أخرى الحاجة إلى تعزيز وتوسيع عمليات البحث والإنقاذ التي تقودها الدولة عبر وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث فقد حوالي 290 شخصًا حياتهم حتى الآن هذا العام".

وبحسب الوكالتين، قبل حادثة الأمس، لقي 39 لاجئًا ومهاجرًا حتفهم قبالة الساحل التونسي في أوائل مارس/أذار وحتى الآن هذا العام، تضاعفت الرحلات البحرية من تونس إلى أوروبا أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.