إصابة يوسف القرضاوي بفيروس كورونا والكشف عن وضعه الصحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أُعلن السبت عن إصابة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، بفيروس كورونا.

ونشرت الصفحة الرسمية للقرضاوي على تويتر تغريدة جاء فيها: "تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس (كورونا)، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية".

وأضافت الصفحة قائلة في التغريدة نفسها عن الداعية المصري: "وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية".

تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس (كورونا)، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية.

ويبلغ رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من العمر 94 عاما ويعيش في دولة قطر في حين أن أصله يعود لمنطقة المحلة في مصر.