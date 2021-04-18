دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تعرضت قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية، شمال العاصمة العراقية، بغداد، لقصف صاروخي مساء الأحد، أسفر عن إصابة شخصين على الأقل، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

ونقلت الوكالة عن خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، قولها إن "استهداف القاعدة عمل إرهابي".

وأضاف بيان خلية الإعلام الأمني: "في جريمة جديدة يقدم عليها الخارجون عن القانون اليوم باستهداف قاعدة بلد الجوية بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من منطقة (دوجمة) التابعة لقضاء الخالص ما أدى الى إصابة اثنين من منتسبي فوج حراسة وحماية القاعدة".

وتوعد البيان بـ"رد صارم من قواتنا الأمنية العراقية البطلة التي لن تتوانى في الدفاع عن مقدرات الدولة ومنها هذه القاعدة الجوية التي تضم طائرات القوة الجوية العراقية (F_16) المشهود لها في مقاتلة الإرهاب، وإن ما أقدم عليه هؤلاء يعد عملاً إرهابيا".

يأتي هذا فيما أوضح آمر قاعدة بلد الجوية، اللواء الطيار ضياء محسن، أن "أحد المصابين أصيب بجروح خطيرة وأما الآخر فإن إصابته بسيطة".

وذكر آمر قاعدة بلد إلى أن "القصف لم يخلف أي أضرار مادية داخل القاعدة وسقطت الصواريخ في مناطق ترابية من القاعدة".