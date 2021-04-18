البحرين ترد على أنباء تعرض سجناء للاعتداء: ارتكبوا أعمال فوضى وعنف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت حكومة البحرين، السبت، على ما ذكرته جمعية الوفاق المعارضة حول تعرض نزلاء سجن "جو" للاعتداء، مشيرة إلى أنهم تسببوا بفوضى وارتكبوا أعمال عنف بحق رجال الشرطة.

وقالت الحكومة البحرينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: "قيام عدد محدود من النزلاء على مدار الأيام الماضية داخل مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في (جو) بإغلاق الممرات ورفضهم دخول العنابر ومخالفتهم للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، مما أدى إلى تعطيلهم للخدمات المقدمة ومن بينها الاتصالات والرعاية الصحية لنزلاء آخرين، وكذلك التأثير على سير العمل".

وأضافت الحكومة البحرينية قائلة: "تم انذار النزلاء المخالفين ودعوتهم على مدار الأيام الماضية للالتزام بالقانون، وهو ما لم يستجيبوا له ، الأمر الذي استدعى، اليوم ، اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بحق النزلاء المخالفين، والذين قاموا بارتكاب أعمال فوضى وعنف ضد رجال الشرطة أثناء قيامهم بأداء الواجبات المنوطة بهم"، وفقا للمنامة.

وأشارت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل إلى أن النيابة العامة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أطلعتا على تفاصيل الواقعة.

من جانبها، كانت قد ذكرت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة أن سجناء في سجن "جو" تعرضوا للاعتداء من قبل عناصر الأمن ما دفع ذويهم لتنظيم اعتصاما للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.