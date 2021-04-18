الخامس خلال شهر.. حادث قطار في مصر يسفر عن إصابة 100 شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات المصرية عن وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية، الأحد، أسفر عن إصابة نحو 100 شخص، في خامس حادث قطارات تشهده مصر خلال أقل من شهر.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنه "أثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الساعة ١٣:٥٤، سقطت ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور"، مضيفة أنه "جاري الوقوف على أسباب الحادث".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن إصابة 97 شخصا في حادث القطار، في حصيلة أولية وقالت إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات، فيما ذكرت محافظة القليوبية في بيان أن عدد المصابين بلغ 109 أشخاص، وفقا لما نقلته صحيفة "الأهرام".

ويعد ذلك الحادث هو الخامس الذي تشهده مصر منذ 26 مارس/آذار الماضي عندما اصطدم قطارين في سوهاج مما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 165 آخرين. وفي 2/ أبريل نيسان الجاري انفصلت 6 عربات من قطار متجه من القاهرة إلى أسوان دون إصابات. وفي 15 أبريل، أعلنت هيئة السكك الحديد عن خروج "البوجي الخلفي" من عربتي قطار في منيا القمح بمحافظة الشرقية مما أسفر عن إصابة 15 شخصا. وفي 17 أبريل، انفصلت عربتان من قطار ركاب متجه من الإسكندرية إلى الأقصر بالقرب من محطة بني سويف.