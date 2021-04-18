هل لمّح قائد جيش إسرائيل إلى دور محتمل لبلاده في استهداف مفاعل نطنز الإيراني؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف، الأحد، أن الرد على ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" على منشأة نطنز النووية "ضرورة حتمية"، مؤكدا أنه "سيأتي في الوقت المناسب".

وقال قاليباف إن "أعداء الشعب الإيراني متورطون في أنشطة إرهابية ضد الصناعة النووية الإيرانية، وكانوا يسعون من خلال الأعمال الإرهابية إلى تعطيل أو تقليص النشاطات النووية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

ودعا قاليباف إلى رفع مستوى حماية المنشآت النووية من قبل الجهات المسؤولة، وقال إن "الرد على الهجوم الإرهابي على نطنز بات أمرا مؤكدا وسينفذ في الوقت المناسب". وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن وقوع حادث في شبكة الكهرباء بمنشأة نطنز وسط اتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

وحول قرار إيران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، قال قاليباف إن "العلماء الإيرانيين الشباب حققوا مرة أخرى مفخرة لبلادهم، وتمكنوا من تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ما يعد حدثا تاريخيا في مجال العلم والتكنولوجيا، وله أيضا تداعيات سياسية مهمة".

وأضاف قاليباف أن "هذا الإنجاز المهم أثبت لأعدائنا أن الصناعة النووية الإيرانية أصبحت محلية، وأن أي عمل غير مدروس وأي ضغوط تمارس لزعزعة الارادة الوطنية لتحقيق التقدم العلمي ستبوء بالفشل".