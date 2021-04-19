دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال علي نجفي، سفير إيران في سلطنة عُمان، إن وجود قوات ومعدات عسكرية أجنبية بمنطقة الخليج لن يساعد على لأمن والاستقرار بل أن ذلك يعد عنصرا لزعزعة الأمن والاستقرار.

وتابع السفير الإيراني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "الوتيرة المتزايدة لبيع وتصدير المعدات العسكرية لبعض دول منطقة الخليج الفارسي بانها لن تجلب لها الأمن والاستقرار ولن تؤدي الى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة بل ستزيد الاضطرابات وعدم الثقة في المنطقة".

وأكد نجفي على أن إيران "تمد على الدوام يد الصداقة نحو دول المنطقة، وأن اخر مبادرة لإيران لدعم وترسيخ السلام والاستقرار والامن والتعاون في المنطقة هو مشروع ’هرمز‘ للسلام الذي طرح من قبل رئيس الجمهورية".

وحول عملية التخريب الاخيرة في منشاة نطنز، قال السفير: "التخريب النووي لن يؤثر على عزم وارادة إيران في تطوير البنية التحتية للصناعة النووية ولن يحرف الموقف الثابت لإيران في المفاوضات الجارية في فيينا".