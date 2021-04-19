السعودية.. الداخلية تنشر صورة لسيدة من الأمن العام في الحرم المكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت وزارة الداخلية السعودية صورة لسيدة من الأمن السعودي خلال إشرافها على مناسك الحج والعمرة، ما أثار ردود فعل واسعة على موقع تويتر.
وشاركت الداخلية السعودية متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، الصورة التي أظهرت سيدة من سيدات الأمن السعودي وعلقت عليها بالقول: "من الميدان... أمن الحج والعمرة".
وأثارت هذه الصورة ردود فعل واسعة عبر موقع تويتر إذ رحب عدد من المتابعين بهذه الصورة التي تعد الأولى من نوعها في الحرم المكي.
ويؤدي حاليا العديد من المواطنين والزوار مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك بالنسبة للمسلمين حول العالم.