السعودية.. الداخلية تنشر صورة لسيدة من الأمن العام في الحرم المكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت وزارة الداخلية السعودية صورة لسيدة من الأمن السعودي خلال إشرافها على مناسك الحج والعمرة، ما أثار ردود فعل واسعة على موقع تويتر.

وشاركت الداخلية السعودية متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، الصورة التي أظهرت سيدة من سيدات الأمن السعودي وعلقت عليها بالقول: "من الميدان... أمن الحج والعمرة".

#من_الميدان ، "أمن الحج والعمرة” @security_gov https://t.co/5j93CKcmzl

وأثارت هذه الصورة ردود فعل واسعة عبر موقع تويتر إذ رحب عدد من المتابعين بهذه الصورة التي تعد الأولى من نوعها في الحرم المكي.

ويؤدي حاليا العديد من المواطنين والزوار مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك بالنسبة للمسلمين حول العالم.