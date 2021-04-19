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تداول فيديو ضرب مقيمين في السعودية.. والداخلية ترد

الشرق الأوسط
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صورة من الفيديو المتداول الذي نشرته الداخلية السعودية
Credit: Saudi MOI

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تعرض مقيمين للضرب في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار تفاعلا.

الداخلية السعودية عقبت على مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع سناب شات، أكدت فيه على أن مقطع قديم ويعود إلى العام 2015، وسبق اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين فيه.

وقال المتحدث باسم شرطة الرياض في بيان نشرته الإمارة على صفحتها الرسمية بتويتر إن "إعادة نشر مثل هذه المقاطع في قضايا قديمة تم اتخاذ الإجراءات العدلية بشأنها يثير اللبس ويخلق انطباعا أنها وقائع جديدة ما ينافي الحقيقة ويضلل الرأي العام في الداخل والخارج".

وأكد المتحدث في البيان على أن "وزارة الداخلية أن أنظمة المملكة تطبق بحق كل من يخل بالأنظمة ويعتدي على الآخرين بغض النظر عن جنسيته وسواء كان مواطنا أو مقيما".

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